Başkan Tütüncü: "Sevgi en önemli erdemdir"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hepimiz bu güzel ülkenin insanlarıyız. Hepimiz bir olan Allah'ın kullarıyız. Birbirimizi sevmekten daha önemli ne olabilir. Birbirimize daha sıkı sarıldıkça, birbirimizi daha candan kucakladıkça, birbirimizi daha çok sevdikçe her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükköy Kırkpınar Yarencik Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Yöre halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Tütüncü, “Dedem 105 yıl önce 3 yaşında iken bu köyden ayrılmış. Biz bu yönümüzle bu toprağın Büyükköy'ün insanı olan ve bu yönümüzle de iftihar eden birisiyiz. Biz içinizden biriyiz” dedi.

Sevginin yeryüzünde en önemli erdem ve en önemli duygu olduğunu dile getirerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Hepimiz bu güzel ülkenin insanlarıyız. Hepimiz bir olan Allah'ın kullarıyız. Birbirimizi sevmekten daha önemli ne olabilir. Birbirimize daha sıkı sarıldıkça, birbirimizi daha candan kucakladıkça, birbirimizi daha çok sevdikçe her şey çok daha güzel olacak" diye konuştu.

"Kardeşiniz her zaman sizin yanınızda"

Konuşmasına Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözleri ile devam eden Tütüncü, “Bende diyorum ki, hep yan yana, can cana olalım, hep cemal cemale olalım. Bu toprakların bir evladı olarak, bu kardeşiniz her zaman sizin yanınızda olmaya, sizinle birlikte durmaya devam edecek" ifadelerinde bulundu.

Tütüncü'ye konuşmasının ardından Korkuteli Büyüköy ve Kırkpınar Yarencik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Uğur tarafından teşekkür plaketi verildi.