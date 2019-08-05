Başkan Tütüncü: "Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler güzel olur"

Kepez Belediyesi, yaz spor okullarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini Meşe Kapısı'nda düzenlenen piknikte bir araya getirdi. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler de güzel olur. Güzel şehirlerde beşeri münasebetler kurulur ve aydınlık nesiller yetişir. Yavrularınızla gurur duyunuz, el birliğiyle güzel günlere birlikte taşıyacağız" dedi.

Kepez Belediyesi, “Yaz Spor Okulları Aileleri Buluşuyor” pikniği düzenledi. Meşe Kapısı'nda düzenlenen piknik buluşmasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile birlikte katıldı. Yaz Spor Okulu öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, çocuklara güzel bir tatil hediye ettiklerini söyledi. Bu yıl spor okullarının öğrenci sayısı ve sosyal ekinlikler- aktiviteler konusunda rekora koştuğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, birlikteliğin güzelliğini yaşadıklarını belirtti.

Tütüncü, “Aydınlık nesiller için çalışıyoruz”

Birlikte daha güçlü olmak için gayret ettiklerine de değinen Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak çocuklara çok güzel imkanlar da, çok güzel bir yaz tatili armağan ettiklerini söyledi. En değerli varlıklarımız olan çocukları çok önemsediklerinin altını çizen Tütüncü, “Kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz dikkatten daha fazlasını onlara gösteriyoruz. Sevginin diliyle konuşulan yerde şehirler de güzel olur. Güzel şehirlerde beşeri münasebetler kurulur ve aydınlık nesiller yetişir. Yavrularınızla gurur duyunuz, el birliğiyle güzel günlere birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

Öğrenciler doyasıya eğlendi

Kepez Belediyespor Kulübü'nün bu yıl rekor katılımla düzenlediği yaz spor okullarının öğrencileri, düzenlenen piknikte doyasıya eğlenme imkanı buldular. Masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen animatörlerde renkli ve sevimli görüntülere sahne oldu. Türkçe pop ve Türk Halk Müziği sanatçılarının konser verdiği pikniğe yaklaşık 20 bin Kepezli katıldı. Profesyonel tesislerde, uzman antrenörler gözetiminde 9 farklı branşta yapılan Kepez Belediyesi Yaz Spor Okullarına, bu yıl 5 bin 850 öğrenci kayıt yaptırdı. Halen kayıtların devam ettiği yaz spor okulları, öğrencilere tanınan sosyal imkanlar nedeniyle de örnek teşkil ediyor.