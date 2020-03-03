Başkan Tütüncü, “TOKİ yok, kat eksiltme yok”

Tütüncü, “Kimsenin endişesi olmasın. Kat eksiltme yok. TOKİ yok. Kat sayısı 5 olacak” dedi.

Kepez Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Tütüncü, meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim mahalle sakinlerinin merakla beklediği imar revizyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Masa dağının eteklerindeki 5 mahalle ile ilgili problemlerin farklı bir kentsel dönüşüm modeliyle çözülmeye çalışıldığını belirten Başkan Tütüncü, “Bu konu ile alakalı 2016 yılında başlayan planlama çalışmalarımız 2018 yılında tamamlandı. Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim mahallelerinde ki bu 5 mahalledeki çalışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Ancak biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 2019 yılında bir yasal değişiklik oldu, Kamu Ortaklık Payı ile düzenleme. Ortaklık payını ortadan kaldırıp, yüzde 40'lık imar kesintilerini yüzde 45'lik imar kesintilerine çıkarıp, kamu ortaklık payları ile dokunulamayan arazilere belediyeler tarafından dokunulabilir, yani oralarda kamuya yönelik tesislerin daha rahatlıkla yapılabilmesi bakımından farklı bir, bakanın ifadesiyle sessiz bir devrim gerçekleşti. Düzenleme ortaklık payların da dokunabiliyorduk, kamu ortaklık paylarından gelirse oralara dokunamıyorduk" dedi.

Karşıyaka Mahallesi'nden örnekler vererek sözüne devam eden Tütüncü, “Karşıyaka Mahallesi'nde okul alanlarımız var. Oradaki okul alanının üzerinde mülkiyetler olduğu için dokunulamıyor. Peki bu mülkiyetlerin çözümü nereden bekleniyor? Ya bakanlığa müracaat edilecek, bakanlık bir kamulaştırma ya da, vatandaş mahkemeye müracaat edecek. Mahkeme bir karar verip de bakanlık hazine ya da maliye hazinesi o parayı oraya ödeyecek. Ama şimdi gelin görün ki bütün bu sorunlar bütün bu problemler önümüzde dururken, Karşıyaka mahallesinin okula ihtiyacı var. Çocuklar yeri geliyor, başka mahallelere gitmek zorunda kalıyor” diye konuştu.

"Kimsenin endişesi olmasın"

“Planlamayı birlikte oluşturduk diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Burada şahit olan arkadaşlarımız var. Grup sözcüleri de katılmıştı. Biz ne TOKİ hayal ediyoruz, ne riskli alan ilan ediyoruz, hiçbir şey yok. Benim derdim vatandaşımızın sorununu çözmek. İkiyi dört etmek. Revizyon önerisi yapıldığında ‘10 Soruda Kentsel Dönüşüm' adında bir broşür bastırdık. Bunu AK Parti, CHP ve MHP ile beraber mahallelerde tanıtmıştık. Ve önerdiğimiz planda yer alıyordu. Bizim orada ne yapmaya çalıştığımız anlatılmaktaydı. Herkesin çok rahatlıkla anlayacağı bir tanıtımdı. Vatandaşın anlayabileceği şekildeydi. İstişare halinde uygulama ve planlama gerçekleştiriliyor. Bu uygulama hiçbir belediyede olmayan bir uygulamadır. Kat sayısı 5 yapıldı. Kat eksiltilmesi yok. Toki yok. Net ifade ediyorum. Benim belediye başkanlığında TOKİ'nin T'si bile konuşulmadı. Binaları vatandaş kendisi yapacak. Mümkün olduğunca büyük parseller veriyoruz. Minimum 3 bin metre kare. Şeffaf bir belediyecilik uygulaması yapıyoruz. Planlama karşılıklı istişare ile yapılıyor. Yeni Emek Mahallesi de böyle oldu. Bu mahallelere taş evler falan yapıldığı yok. Kaleiçi tarzı gibi, aynı desen, aynı ev, tasarım bütünlüğü oluşsun, gündüzü ve akşamı ayrı bir güzel olsun' dedik. Riskli alan ilan edilmesi söz konusu değil. 18 uygulamasını tamamlıyoruz. Yıl içerisinde tamamlayacağız.2018 yılında broşürün içinde ne varsa, biz aynı noktadayız. Burada bir geri adım yok. Bu Yeni Emekteki dönüşüm modelidir. Vatandaş kendi eliyle yaptı. Belediye vatandaşa ufuk açtı. Devletimizde 24 ay boyunca kira verdi. Kimsenin endişesi olmasın. Bol bol fotoğraflarını çekin oranın. Gecekondular ortadan kalkacak. Masa Dağının etrafındaki gecekondu stokunu ortadan kaldırdığımızda, Kepez'in gecekonduları tarihin karanlık sularında gömülmüş olacak. Şu anda 90 bine yakın gecekonduyu nasıl kavgasız, gürültüsüz kaldırdıysak, bu başarı hepimizin ise, bu şehircilik anlayışı da hepimizindir” ifadelerini kullandı.

Tütüncü'nün konuşmasının ardından Kepez Belediyesi Mart ayı meclisinde 3'ü önerge olmak üzere 16 gündem maddesi görüşüldü.