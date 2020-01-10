Başkan Tütüncü: “Toplum kadınla güçlü”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Belediye yemekhanesinde düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Tütüncü, kadınların olduğu her yerde asalet ve zarafetin olduğunu söyledi. Doğanın erkeğe vermediği gücü kadınlara verdiğini belirten Tütüncü, işte bu güçle çocuklarını büyütürken, bir yandan da ev ekonomisine katkı sağladıklarını, bir yandan da kariyer yaptıklarını vurguladı. Tütüncü, “Kadınların toplumsal yapımızda daha aktif olmasıyla, toplumumuzun daha güçlü olacağına inanıyorum. Birlikte yönetim ilkesindeyiz. Katılımcı yerel demokrasinin yerleşmesi bizim için çok önemli” dedi.

"Projelerimizi halka soruyoruz"

Kepezlilere hizmette katılımcı demokrasiyi çok önemsediklerine değinen Başkan Tütüncü, Kültür Mahallesi'nde bir caddenin trafiğe kapatılıp, kapatılmaması ve peyzajı için 3 farklı kentsel tasarım projesi hazırladıklarını belirtti. Tütüncü, “Bu tasarımları bölge insanına anlatalım, sandık koyalım, ne çıkıyorsa onu yapalım diye çalışıyoruz. Biz o düzenlemeyi şehir güzelleşsin, değerlensin diye yapıyoruz. Ben bunu yaparken kime soracağım, orada yaşayan hemşehrilerime soracağım. Yönetimde katılımcılık, bereketi arttırıyor.” diye konuştu.

"Toplumsal katılım güçlenmeli"

Belediye olarak kadın ve ailelere yönelik yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini, yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisinin insanı mutlu kılan belediyecilik çalışmaları olduğunu belirten Tütüncü, “Biz zaten bunu yapıyoruz. Zaten kültüre, eğitime, kadına yönelik birçok faaliyet yapıyoruz. Bizim neye ihtiyacımız var? Toplumsal katılımın güçlenmesine ihtiyacımız var. Kurduğumuz Kadın Koordinasyon Merkezimizde toplumun farklı kesimlerinden arkadaşlarımız var. Bu renkliliği daha da çeşitlendirmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Herkes olduğu gibi olsun"

Farklı sosyal çevrelerden gelmenin, aynı masada buluşmaya engel olmadığına da vurgu yapan Başkan Tütüncü, “Herkes olduğu gibi olsun. Herkes olduğu gibi olurken saygı içinde, sevgi içinde bir arada olsun. Sevgi üreten, saygı üren topluma sahip olmamız gerekiyor. Devlet şefkatini vatandaşına göstermekle en çok sorumlu olanlar da belediyeler olmalı. Belediyeler aslında toplumdaki sevgi katsayısının büyümesini sağlayan önemli kurumlardır. “dedi.

Konuşması sırasında özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi'nin çalışmalarına da değinen Tütüncü, bu merkezde birçok polikliniğin yanı sıra halk eczanesinin de bulunduğunu söyledi. Sağlıkla ilgili çok sayıda sosyal proje çalışmasının yürütüldüğüne de dikkati çeken Tütüncü, bu projelerden birisinin de kadın sağlığıyla ilgili olarak hayata geçirdikleri ve kanser taramalarının da yapıldığı gezici sağlık merkezi olduğunu da sözlerine ekledi.