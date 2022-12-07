Başkan Tütüncü: "Tüm imkanlarımız ile sosyal projelerin destekçisi olacağız"

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Antalya ilçelerinde hizmet veren 26 derneğin yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte derneklere seslenen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendilerine teşekkürlerini ileterek, “Biz bugün içinde bulunduğumuz ortam vesilesi ile Antalya'mızda özel çocuklarımıza özel velilerimize son derece güzel çalışmalar yapan gönüllü kuruluşlarımızı böylesi güzel bir ortamda bir araya getirmek istedik. Bugün bu güzel salonda Antalya'nın merkez ilçelerinde hizmet veren 26 derneğin temsilcileri bulunuyor. Bu vesile ile davetimize icabet ederek bu güzel salonu şenlendirdiğiniz için yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum” sözlerine yer verdi.

"Seferber etmek suretiyle böylesi bir sosyal toplumsal gelişmeye işaret ediyorlar"

Bir toplumun sosyal anlamda gönüllüler ile gelişme kaydedeceğine dikkat çeken Tütüncü, “Güçlü toplumlar adanmışlık ruhuyla bir araya gelen gönüllü teşekküllerle yükselirler. Bir toplumda gönüllülük ne kadar üst seviyede ise o toplumun gelişmesi o nispetle mümkündür. Bütün derneklerimizde görev alan yöneticilerimiz her türlü imkanlarını seferber etmek suretiyle böylesi bir sosyal toplumsal gelişmeye işaret ediyorlar. Onları bütün kalbimle alkışlıyorum. Biz de bu şehrin yöneticilerinden biri olarak böylesi bir ortamda en güçlü şekilde teşekkürlerimizi ifade etmek istedik. “ sözleri ile derneklerin topluma olan katkısına işaret etti.

“Tüm imkanlarla yanınızdayız.”

Bu güne kadar onlarca projede destek vererek dernek faaliyetlerine katkı koymuş olmanın kendilerini son derece memnun ettiğini ifade eden Başkan Tütüncü, bundan sonra da tüm imkanlar ile sosyal projelerin destekçisi olacaklarını ifade etti.

"Elimizden gelen tüm gayeyi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz"

Tütüncü sözlerini şu cümleler ile tamamladı: “Fatih Sultan Mehmet Han biz yöneticilere muhteşem bir ufku işaret ediyor. Hüner bir şehri var ederken o şehrin halkının kalbini eş zamanlı olarak şenlendirebilmektir. Biz bu düşünceden hareketle bir araya geldiğimiz bir günü paylaşıyoruz. Biz her zaman bütün imkanlarımızla sizlerin yanında durmaya her zaman gayret ediyoruz. Topluma faydalı olan çalışmalarınızda sizlerin yanında olmak bizlerin en önemli önceliklerinden bir tanesidir. Buradaki birçok dernekle bu güne kadar birçok proje yapmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. İnşallah çok daha iyi projeleri gönül birliği ile yapmaya kararlıyız. Elimizden gelen tüm gayeyi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Eğer bir yerde birlik beraberlik varsa orada bütün engeller aşıldığı gibi, sevginin asaletine doğru bir gidiş vardır.”