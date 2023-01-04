Başkan Tütüncü: "Üreteceğiz, ürettiklerimizle ekonomiye katkı sağlayacağız”

Antalya Orman Çiftliği'ni gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dünya'nın en güzel kenti olan Antalya'da böylesi bereketli topraklara sahibiz. Ve biz bu toprakları atıl bırakmıyoruz. Üreteceğiz, ürettiklerimizle ekonomiye katkı sağlayacağız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir tarafı buğday, bir tarafı zeytin ağaçlarıyla donatılan Antalya Orman Çiftliği'ni gezdi. Kasım ayında toprakla buluşturulan ve son yağmurlarla boy atan ekmeklik buğdayların gelişim süreci hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Antalya'da tarımsal farkındalığa dikkat çekmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, Antalya Orman Çiftliğine emek veren tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Antalya Orman Çiftliği'ndeki inceleme gezisinin ardından bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, “Antalya Orman Çiftliğinin bir tarafında uçsuz bucaksız tahıl üretilen bir kısım, diğer tarafta da yeni zeytin çiftliğimiz var. Gördüğümüz manzara da bizi geleceğe dair müthiş umutlandırıyor. Burası çiftliğimizin hububat ürettiğimiz, tahıl ürettiğimiz, buğday ürettiğimiz kısmı. Antalya Orman Çiftliğinde 3 sezondur hububat üretiyoruz. Ürettiğimiz buğdayı da hemşehrilerimizle paylaşıyoruz“ dedi.

“Kamu adına sahiplendik”

Antalya Orman Çiftliğinin bulunduğu alanın daha önce atıl bir arazi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Belki de zaman içinde kamunun elinden çıkmak üzere olan bir araziydi. Kamunun elinden çıkma ihtimali olan bu araziyi müthiş bir koruma mantığıyla ele aldık, kamu adına sahiplendik. Şimdi burada hem hububat ekiyoruz, hem zeytin çiftliği kuruyoruz. Hem de, yaz mevsiminde de çocuklarımız için müthiş bir tarım okulu haline getirdik“ diye konuştu.

“Tarımsal üretim çok önemli”

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Türkiye tarımda çok büyük bir ufka doğru yöneliyor. Özellikle pandemi döneminde tarımsal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz bir kez daha anladık. Türkiye tarım ülkesidir. Bütün dünyada tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun farkına pandemi döneminde vardığı için şimdi önümüzde müthiş bir avantaj var. Bu avantajı şehir gündemine farklı bir şekilde alabilmek, başka bir ufuk gerektiriyor. Kepez Belediyesi'ndeki arkadaşlarımız böylesi ilerici bir ufkun takipçisi” dedi.

“Topraklarımız çok bereketli”

“Dünya'nın en güzel kenti olan Antalya'da böylesi bereketli topraklara sahibiz. Ve biz bu toprakları atıl bırakmıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Üreteceğiz, ürettiklerimizle ekonomiye katkı sağlayacağız. Kamusal bir iş yaptığımız için, elde ettiğimiz ürünleri halkımızla paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Toprağı boş bırakmazsak, üretirsek hem ekonomiye katkı sağlarız, hem de kamu olarak bunu yaparsanız topluma bir fayda sağlarsınız. İftihar ediyorum. Antalya Orman Çiftliği projemiz müthiş bir proje bir tarafında buğday üretilen alanlar, diğer tarafında muhteşem bir zeytin çiftliği. Antalya Orman Çiftliği çevreci bir anlayışın, ilerici bir vizyonun ürünüdür” diye konuştu.