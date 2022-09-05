Başkan Tütüncü: "Yeşilırmak Caddesindeki mülkiyet sorununda tünelin ucundaki ışık göründü"

Vakıflar ile yaptığımız çalışmaları son noktaya getirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz “dedi.

Kepez Belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısında 23'ü yazılı, 1 önerge olmak üzere 24 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda 2 oturumda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eylül ayı meclisine mülkiyeti vakıflara ait üzerinde yoğun gecekondu yapıların bulunduğu 69 adet taşınmazın hazine taşınmazlarıyla takas edilmesi konusu önerge olarak sunuldu.

Yeşilırmak caddesinin doğu kısmındaki parsellerin üzerindeki itilafın kaldırılmasına yönelik meclis gündemine gelen önerge ile ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Birkaç senedir üzerinde çalıştığımız bir konunun çözümüne yönelik tünelin ucunda görülen ışığın resmidir bu madde. Yeşilırmak caddesinde ticari alanda kalan ama daha önce yasal engeller sebebiyle vakıf tırampalarına konu edilememiş gayri menkullerin problemlerinin çözümlenmesi, oradaki hemşehrilerimizin hak sahibi kabul edilerek tapularına kavuşması yolunda çok ciddi bir çalışmayı ortaya koyduk. Vakıflar ile yaptığımız çalışmalara son noktaya getirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Vakıflar ile belediyemiz arasında çözüme yönelik bir formül geliştirilmiş durumda ve bunu da bir protokole bağlayıp o protokol çerçevesinde de artık bu Kepez'in son imar konularından olan, son mülkiyet konularından olan gecekonduların kaldırılması, düzenli yapılaşmaya geçişle alakalı son adımlar. Yeşilırmak Caddesi'nin doğu kısmındaki parsellerin üzerindeki mülkiyet ihtilafları ortadan kaldırılmış olacak. Önümüzde daha yürünmesi gereken bir süreç var. Bu süreci de dikkatle takip ediyoruz. Bugün meclisimizden alacağımız yetkiyle imzalayacak olduğumuz protokole dayanarak hemşerilerimize müjdeli haberi dönemimizin içerisinde hep birlikte vermiş olacağız” diye konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri de, duygu ve düşüncelerini aktardı.

"Hedeflerden sapmadan yolumuza devam etmek istiyoruz"

Meclisin 4'ncü gündem maddesi olan 297 milyon liralık ilave bütçe talebi hakkında da bilgi veren Başkan Tütüncü; “Bu yıl bununla birlikte 2 defa ek bütçe yapmış olacağız. Bu bütçe kabul edildiği takdirde belediye bütçemizde 1 milyar 234 milyon liralık noktaya gelmiş olacağız. Burada iki defa ek bütçe talep etmemizin sebebi şu; Geçtiğimiz yıl ile bugünkü çalışan ücretleri arasında meydana gelen artışlar ve asgari ücrete yıl içerisinde geçtiğimiz yıllarda olmadığı gibi yapılan artışlar, bununla birlikte inşaat maliyetlerinde ve tedariklerde meydana gelen fiyat artışlarının etkili olduğunu ifade etmeliyim. Bütün bunlara rağmen yatırımlarımızı kısma, hedeflerimizden şaşma, bunlardan vazgeçme tarafında olmadık. Elimizden geldiğince de olmayacağız. Dolayısıyla bizim yatırım hedeflediğimiz sekteye uğramasın diye arkadaşlarımızla birlikte bunların finansmanını hazırlayıp yine Kepez'i gelecek hedeflerinden saptırmadan yolumuza devam ettirmek istiyoruz. Bu ek bütçe talebimizin altında yatan en önemli sebepte budur. İlave bütçeleri de borçlanarak değil, yine kendi oluşturduğumuz öz kaynaklarla karşılama yaklaşımımız, öz kaynaklardan ayrılmadan Kepez'in gelecek hedeflerini gerçekleştirmeye dönük yaklaşımımızın, çalışmamızın bir tezahürüdür. Bu aynı zamanda Kepez'in gelişen şartlara göre kendini revize edebilme kabiliyetini ortaya koyduğumuz bir taleptir. Gideri borçla karşılamak değil, gideri yine aynı şekilde kendi öz kaynaklarımızla karşılamak bu çok kolay bir iş değildir. Bunu başaran Kepez Belediyesi gerçekten her türlü takdiri hak etmektedir “ dedi.

"Kabul edildi"

2. oturumda Tütüncü'nün açıklama yaparak üzerinde durduğu 4. gündem maddesi; 2022 yılı ek performans ek bütçe talebi oy birliğiyle kabul edildi. Önerge ile meclis gündemine sunulan 24. madde ise ; Kepez Belediye Başkanlığı ile Vakıflar İdaresi arasında “Vakıf taşınmazları ile Belediye hisselerinin takas edilmesi” amaçlı protokol yapmak üzere Belediye Başkanına oy birliği ile yetki verildi.