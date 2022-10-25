Başkan Tütüncü'den, ATSO Başkanı Bahar'a ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı seçilerek görevine başlayan Ali Bahar'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde seçim heyecanı yaşayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı(ATSO) ziyaret etti. Başkan Tütüncü, ATSO'nun yeni başkanı Ali Bahar ve yönetimine başarı dileklerini iletti. ATSO yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarete, Kepez Belediyesi Spor Kulübü onursal başkanı ve iş insanı Mustafa Yılmaz da eşlik etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ATSO Başkanı Ali Bahar ve yönetimini tebrik etti. ATSO Başkanı Ali Bahar da, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı'yı da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.