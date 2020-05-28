Başkan Tütüncü'den çocuklara eğitim yatırımı

Kepez Belediyesi, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi gören kreşlerini ve çocuklara yönelik eğitim kurslarını büyütmeye devam ediyor. Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan ve Hazineden belediyeye tahsisi yapılan 4 katlı bina, tadilatla kreş ve kurs merkezine dönüştürülüyor.

Binanın bodrum, zemin ve 1. katında çalışan annelere destek olmak ve okul öncesi eğitime katkıda bulunmak amacıyla ilçeye kazandırılan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin 5. şubesi açılacak. Bu şube ile Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi Teomanpaşa Şubesi'ndeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Sinevizyon, oyun ve uyku odaları, yemekhane ile 6 adet dersliğin olacağı kreşte, 120 öğrenciye okul öncesi eğitim alma imkânı sunulacak. Kepez Belediyesi, daha önce Teomanpaşa, Özgürlük, Ahatlı ve Erenköy mahallelerine kreş kazandırmıştı.

Çocuklara yeni etüt merkezi

Bir kısmına kreş yapılacak olan binanın 2, 3 ve 4. katları ise kurs merkezi olarak, çocuklara hizmet verecek. Bu kurs merkezinde, ilk kademede okuyan öğrencilerin derslerine yardımcı olmak amacıyla etüt merkezi açılacak. Burada, branş öğretmenleri tarafından öğrencilere, Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce, matematik ve teknoloji dersleri verilecek. Projesi tamamlanan kreş ve kurs merkezinin ihale dosyası hazırlığı devam ediyor. İhale süreci tamamlandıktan sonra kreş ve kurs merkezinin yapımına başlanılacak.