Başkan Tütüncü'den gençlere övgü

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği ‘Kepez Gençlik Buluşmaları' projesi gençlerin sesi olmaya devam ediyor. ‘Kepez Gençlik Buluşmaları' kapsamında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Tütüncü, Türkiye'nin aydınlık yarınları olan gençlerin daha büyük hedeflerin üzerine gidebilmeleri için fikirlerini öğrencilerle paylaştı.

"Belediye başkanı olmaya 7. sınıfta karar verdim"

Gülveren Anadolu Liseli öğrencilerine, henüz 7. sınıftayken belediye başkanı olmak için karar verdiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilere kendi kariyer planlamasını anlattı. Hedeflerine ulaşabilmeleri için çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Hakan Tütüncü, konuşmasının devamında “Sevgili Gençler benim hayatımda en önemli şey sizlersiniz. Benim hayatımda en önemli şey eğitim, okumak, öğrenmek ve okuduklarımızla, öğrendiklerimizle vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı olabilmektir. Biz sadece gençlerimizi çok sevdiğimiz için, ülkenin aydınlık yarınlarına gönül verdiğimiz için ve ülkenin aydınlık yarınları da sizler olduğunuz için, biz eğitime bambaşka bir şekilde önem veriyoruz. Fiziksel mekanların oluşturulması, mevcut fiziki şartların iyileştirilmesi, eğitime yönelik projelerin geliştirilmesi, gençlerin geleceğe güçlü bir şekilde taşınması adına bütün öğrencilerimizin sosyal olarak geliştirilmesi de bizim önemle üzerinde durduğumuz konular arasındadır. Eğitimle ilgili çok şükür bugüne kadar bu konularla ilgili çok büyük çalışmalar yaptık” diye konuştu.

"Kepez'e bir üniversite kazandırmak istiyoruz"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerden gelen “Kepez için bırakmak istediğiniz en büyük miras nedir?” sorusuna ise, “Aslında istediğim en büyük miras rahmetle, iyiliklerle, güzelliklerle anılmak. İnsan böyle bir hatıra bırakabiliyorsa, günün birinde 'İyi bir adamdı' diye anılıyorsa ne mutlu. Biz eğitimle ilgili birçok şey yaptık. Bütün bunları taçlandırmak için Kepez'e bir üniversite kazandırmak istiyoruz. Bununla da ilgili gayret ediyoruz ve bunu da yaparsak tarihe geçeceğimizi düşünüyoruz" diye cevap verdi.