Ba?kan T?t?nc?'den ??rencilere iki dev m?jde

Ba?kan Hakan T?t?nc?, ?Gen?lik Bulu?malar?' kapsam?nda Konyaalt? Anadolu Lisesi ??rencileriyle bulu?tu. Okulun konferans salonundaki bulu?mada Ba?kan T?t?nc?, ??rencilerle sohbet etti ve onlar?n kentle ve toplumsal sorunlarla ilgili sorular?n? cevapland?rd?. Gen?lik Bulu?malar?, kapsam?nda her hafta birka? liseyi ziyaret etti?ini an?msatan T?t?nc?, ?Gelen davet ?zerine di?er il?elerdeki liselerde okuyan gen? karde?lerimle de bir araya geliyorum? dedi.

T?t?nc?, gen?lerin fikirlerini, d???ncelerini ?ok ?nemsedi?ini belirterek, ?Gen?lerin fikirlerini almak ve onlarla sohbet i?in okullar? ziyaret ediyorum" diye belirtti.

E?itime deste?i ?niversite ile ta?land?rmak istiyor

Konyaalt? Anadolu Lisesi ??rencilerine, Kepez'e ?niversite kurulaca??n?n m?jdesini veren T?t?nc?, ?Kepez'de 130'dan fazla okulun yap?lmas?na ?nc?l?k ettik. E?itime ?ok ?nem veren bir belediyeyiz. Dile kolay 11 y?lda 130 okul yapt?rabilmek. Bu kolay bir i? de?il. Bir?ok okul yapt?rd?k ama Kepez'de g?zel bir ?niversitenin kurulmas?na da ?nderlik etmek istiyoruz. E?itime verdi?imiz deste?i Kepez ?niversitesi ile ta?land?raca??z. Kepez ?niversitesini yapmak, in?allah bize nasip olacak. Anaokulundan liseye kadar il?emize okul binalar? kazand?rd?k. ?imdi de okul yapt?rma ?zge?mi?imize ?niversiteyi de eklemek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kepez k?t?phanesinin temeli yeni y?lda at?l?yor

Kepez Belediyesi olarak, il?enin ilk k?t?phanesini yapacaklar?n? da ??renicilere aktaran T?t?nc?,?Kepez K?t?phanesi'nin temelini 2020 y?l?n?n ilk aylar?nda atmay?, o y?l?n sonlar?nda da hizmete a?may? planl?yoruz. K?t?phanemizi, Akdeniz ?niversitesi ile bir?ok liseye yak?n bir b?lge olan G?lveren Mahallesi H?rriyet Caddesi'ne in?a edece?iz. ??rencilerin ders ?al??abilece?i bir ortam?n olaca?? k?t?phanemiz, ?ok zengin kitap koleksiyonuyla bir?ok alanda ara?t?rma yapmak isteyenlere de hizmet verecek. K?t?phanemiz, bilgisayar sistemiyle d?nyadaki b?t?n b?y?k k?t?phanelere ba?lanabilece?iniz harika bir ortam olacak" a??klamas?n? yapt?.