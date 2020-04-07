Başkan Tütüncü'den pazarlarda virüs tedbirleri denetimi

Yenidoğan ve Mehmet Akif Mahalleri'ndeki semt pazarlarını da gezen Başkan Tütüncü, korona virüse karşı semt pazarlarında tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pazar yerlerinde alınmasını istediği tedbirleri, ilçede kurulan mahalle pazarlarında sıkı bir şekilde uyguluyor. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelge kapsamında, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanları demir bariyerlerle kapatıyor.

Pazar yerlerinde virüs tedbiri

Salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla da pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar aralarında en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerleştiriliyor. Alınan tedbirler kapsamında pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınıyor. Zabıta ekipleri, içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasını da sıkı şekilde kontrol ediyor. Bu amaçla pazar girişlerinde kontrol noktaları oluşturuluyor.

İçişleri Bakanlığının tedbirlerini eksiksiz yerine getiren Kepez Belediyesi, pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı yerleştirirken; pazarcı esnafına ve alışverişe gelen vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kapandıktan sonra pazar alanında dezenfekte çalışması yapıyor.

Tütüncü'den sosyal mesafe uyarısı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de maske takarak ve sosyal mesafe kuralına sadık kalarak mahalle pazarlarında korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirleri yerinde denetledi. Geçtiğimiz gün Yeni Mahalle'deki Pazar Pazarı ile Göçerler mahallesindeki pazar yerinde alınan tedbirleri inceleyen Başkan Tütüncü, Pazartesi günü de Yenidoğan ve Mehmet Akif Mahalleri'nde kurulan semt pazarlarını gezdi. Tütüncü, pazarcı esnafı ve vatandaşlara kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafe kuralına ve alınan tedbirlere uymalarını istedi. Tütüncü, “Bu zor günleri, birlikte aşacağız. Devletimiz, belediyeler olarak bizler korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz” sözleriyle esnafa ve hemşehrilerine moral verdi.

"Bu zor günleri birlikte aşacağız"

Mahalle pazarlarında korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları tedbirleri yerinde denetlediğini aktaran Tütüncü, "Tedbirler kapsamında pazarcı esnafımıza ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarımıza belediyemizin AKMEK atölyelerinde üretilen maskeleri dağıtıyoruz. Belediye olarak salgının yayılmasını önlemek için bütün önlemleri aldık, alıyoruz. Bu zor günleri birlikte aşmak için gayret ediyoruz. Bu zorlu sınavdan birlikte başarıyla çıkacağız" dedi.