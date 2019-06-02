Başkan Tütüncü'den Ramazan Bayramı mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,bayram süresince Kepez'de temizlik ve zabıta hizmetleri olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Başta çocuklarımız ve büyüklerimiz olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum."dedi.

Başkan Hakan Tütüncü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütüncü mesajında, bayramların milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, dargınlıkların, kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği müstesna günlerden olduğunu kaydetti.

Bayramların akraba, dost ve büyüklerin ziyaret edildiği, hastalara, kimsesizlere, yetimlere, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı önemli günlerden olduğunu dile getiren Tütüncü şöyle dedi:" Ramazan Bayramı'nı fırsat bilip çevremizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatarak onların sıkıntılarının giderilmesine katkıda bulunmak hepimizin görevi olmalıdır. Kepez Belediyesi olarak hemşerilerimizle Ramazan vesilesiyle kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Ramazan ayı boyunca mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük, ev ziyaretlerimizde birlikte olduk, geleneklerimizi en güzel şekilde yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettik. Mahallelerimizde dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan iftar yemeklerimizle Ramazan bereketini birlikte yaşadık. Dokuma'da kurduğumuz Ramazan Sokağımızda farklı etkinliklerle dolu bir ayı birlikte geçirdik. Geçmişten geleceğe Ramazan coşkusunu birlikte en güzel şekilde yaşadık yaşattık."

"Mutlu bayramlar"

Kepez'de bayramın huzur içinde yaşanması için başta temizlik ve zabıta hizmetleri olmak üzere her alanda tedbirleri aldıklarının altını çizen Tütüncü, " Bu vesileyle başta çocuklarımız ve büyüklerimiz olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum."dedi.