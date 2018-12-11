Başkan Tütüncü'ye hemşehrilik ünvanı

Kepez belediye Başkanı Tütüncü'ye, kültür gezileri düzenleyerek, 25 binden fazla Antalyalıya Çanakkale ruhunu yaşattığı için Çanakkaleliler Derneği Antalya Şubesi tarafından fahri hemşehrilik ünvanı verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çanakkaleliler Derneği Antalya Şubesi'nin kahvaltısına katıldı. Kahvaltıda bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, göreve geldiği 2009 yılından bu yana 25 binden fazla Antalyalıyı Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti. Konya, Bursa, Ankara gibi yerlere de kültü gezileri düzenlediklerini ve bu gezilerden en fazlasını Çanakkale'ye yaptıklarını açıklayan Tütüncü, “Eğer atalarımız bu müdafaayı yapmasaydı, bugün burada olamayabilirdik. Kurtuluş harbini anlamak için, Çanakkale ruhunu heyecanını anlamak, dönemin dostu ve düşmanını tanımak için Çanakkale'yi bilmek lazım” dedi.

Çanakkale ruhunu anlamak lazım

Antalyalılara Çanakkale'de şuheda ile buluşturmak ve ‘Ben geldim dedeciğim' dedirtebilmek için bu gezileri yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, “Geçmişle sarsılmaz bir gönül bağı kurabilmek bizim için çok önemliydi. Antalyalılara Çanakkale ruhunu anlatalım istedik. Ama aslında sadece Çanakkale'de değil, o yıllarda yurdumuzun dört bir yanında kahramanlar vardı. Onlardan birisi de, Antalya'da kara toplarıyla İngiliz ve Fransız gemilerini batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in heykeli Atatürk Parkı içinde yer alıyor. Buraya gelenlerin, mutlaka bu heykeli de görmelerini isterim” diye konuştu.

Fahri hemşehrilik

Çanakkaleliler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Levent Yılmaz da, Başkan Tütüncü'ye kültür gezileri düzenlemesi ve dernekleri desteklemesinden dolayı teşekkür etti. Dernek Başkanı Yılmaz tarafından göreve geldiğinden bu yana 25 binden fazla Antalyalıya Çanakkale Savaşı ruhunu hissedebilmeleri için geziler düzenleyen Başkan Tütüncü'ye fahri hemşehrilik plaketi takdim etti. Fahri hemşehrilik plaketi verilen Başkan Tütüncü, “Mutlu oldum, onur duydum” dedi.