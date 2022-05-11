Başkan Ulutaş:" 54 mahallede hizmet için varız"

Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Başkan Mutlu Ulutaş, hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu, muhtarların taleplerini dinledi.

Geçen üç yıl içinde güzel hizmetlere vesile olmaya çalıştıklarını söyleyen Ulutaş, bundan sonraki süreçte de çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaş'ta yakın zamanda güreş, festival gibi organizasyonlar yapacaklarını belirten ve ilçenin önemini vurgulayan Başkan Mutlu Ulutaş, “Bunun farkında olarak, vazifemizi yürütmeye çalışıyoruz. 54 mahallemizin yerleşim birimlerinde vatandaşların memnuniyetiyle ilgili hassasiyet gösteriyoruz. Siz muhtarlar olarak, vatandaşların talebini ilgili kuruma iletiyorsunuz. Biz de belediye olarak, her mahallemize, muhtarımıza hizmet vermek istiyoruz, bunun gayreti içerisindeyiz.” dedi.

Muhtarlar, Başkan Ulutaş'a toplantı ve mahallelerine verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle son buldu.