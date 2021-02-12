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Başkan Ulutaş :" Esnafın taleplerini karşılama gayretindeyiz"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ı makamında ziyaret etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Dere'ye, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Mustafa Demirtepe, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin ile Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe eşlik etti.


Ziyarette konuşan Dere, Ulutaş'ın AK Parti ilçe başkanlığı görevini yaptığını hatırlattı ve bir siyasetçi olarak Kaş için iyi bir şans olduğunu, meseleleri çözeceğine yürekten inandığını dile getirdi.


Ziyaret için Dere'ye teşekkür eden Ulutaş da AESOB başkanının her daim esnafın yanında olduğunu ifade etti. Ulutaş, belediye olarak, Kaş'ta vatandaşların ve esnafların beklentilerini ve taleplerini karşılama gayreti içerisinde olduklarını, memnuniyet esaslı çalıştıklarını belirtti.

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