Başkan Ulutaş, hayvan bakımevi çalışmalarını inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ulutaş, Kaş'a modern bir hayvan bakım rehabilitasyon merkezi kazandırılacağını söyledi. Projenin yapım aşamasında olduğunu belirten Ulutaş, “Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin ihalesi yapıldı. Sokak hayvanlarının kontrollü ve sağlıklı yaşamının sürdürülebilmesi için kurumumuzca Tarım ve Orman Bakanlığından tahsisli, yaklaşık 14 bin metrekare alanda çalışmalar devam

ediyor.” dedi.

Çoklu yaşam üniteleri, yasak ırk bakım ünitesi, otopark, fosseptik, depo, genel tuvalet, çamaşır ve jeneratör odası, hastane birimi, idari bina, özel bakım alanının yer aldığı proje çalışmasının Ocak 2021'de tamamlanması

planlandı.