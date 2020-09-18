İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ulutaş, hayvan bakımevi çalışmalarını inceledi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede yapımı süren Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi projesi çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ulutaş, Kaş'a modern bir hayvan bakım rehabilitasyon merkezi kazandırılacağını söyledi. Projenin yapım aşamasında olduğunu belirten Ulutaş, “Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin ihalesi yapıldı. Sokak hayvanlarının kontrollü ve sağlıklı yaşamının sürdürülebilmesi için kurumumuzca Tarım ve Orman Bakanlığından tahsisli, yaklaşık 14 bin metrekare alanda çalışmalar devam


ediyor.” dedi.


Çoklu yaşam üniteleri, yasak ırk bakım ünitesi, otopark, fosseptik, depo, genel tuvalet, çamaşır ve jeneratör odası, hastane birimi, idari bina, özel bakım alanının yer aldığı proje çalışmasının Ocak 2021'de tamamlanması


planlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.