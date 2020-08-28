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Başkan Ulutaş, Yörüklerin yol sevincine ortak oldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde 3 bin 24 rakımda bulunan Yayla Palamut Mahallesi’ndeki Yörüklerin yol sevincine Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ortak oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 bin 24 rakımda bulunan Yayla Palamut Mahallesi'ndeki Yörüklerin yol sevincine Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ortak oldu.


Yayla Palamut'un 42 yıllık yol hasretine Kaş Belediyesi son verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukurardıç ve Rahat yaylasına yaklaşık 15 kilometrelik yol çalışması yapıldı.


Başkan Mutlu Ulutaş, bölgede 150 yıldır göç yapan Yörüklerin birçok zorluklarla karşılaştığını söyledi. Bu zorlukları ortadan kaldırdıklarını belirten Başkan Ulutaş, “Yörüklerimizin 0'dan 3 bin metreye yol güzergahını en iyi şekilde düzenliyoruz.” dedi.


Mahalle Muhtarı Orhan Kaya ise mahalle yolunun yapılması dolayısıyla Başkan Ulutaş'a teşekkür etti.

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