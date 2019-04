Başkan Ulutaş'tan birlik, dayanışma ve teşekkür yemeği

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Kaş Belediye Başkanı seçilen Mutlu Ulutaş'ın verdiği birlik, dayanışma ve teşekkür yemeğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yemeğe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yapılan yemek ikramının ardından dua okundu.

Başkan Mutlu Ulutaş yaptığı konuşmada, Kaş'a daha faydalı ve daha verimli olabilmek için birlik, dayanışma ve teşekkür yemeği yaptıklarını ifade ederek, “İnşallah Kaşımıza hep birlikte ayrıştırmadan birleştirerek ve ötekileştirmeden hep beraber ortak akılla güzel işler yapacağız. Kaş bir tane. O yüzden hep birlikte Kaşımıza sahip çıkacağız. Kaşımızın özellikle turizm esnafı çok ileride. Bizler de burada belediyecilik anlamında turistik mahallelerimizde özellikle Kaş, Kalkan, Patara, Gömbe ve Saklıkent'te hizmet standardını yükselteceğiz ve gelen misafirleri en iyi hizmetle buluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda Kaş'ta etkinlikleri daha da artıracağız, çeşitlendireceğiz. Sizlerin desteği, katkısı birlikteliği çok önemli. Bugüne kadar destek oldunuz, inşallah bundan sonra da bu yolları beraber yürüyeceğiz. Kaş hepimizin. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Birlikte güzel işlere imza atacağız. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş'ta insanların birbirine olan hoşgörüsü, anlayışı, saygısı ve sevgisinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, burada gerçekleşen birlik yemeğinin güzel bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Seçimin ardından bir arada olduklarına işaret eden Kaymakam Akhan, “Bu birlik ve beraberliği her farklı görüşten, her farklı inançtan, her farklı dünya bakışına sahip insanlarla beraber burada bütün Antalya'ya, bütün Türkiye'ye gösteriyoruz.” diye konuştu.