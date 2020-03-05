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Başkan Ulutaş'tan Kaş'a yağlı güreş müjdesi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede yağlı güreş etkinliği düzenleneceği müjdesini verdi.


Başkan Mutlu Ulutaş belediye meclisinin Mart ayı toplantısında, Kaş'ta yağlı güreş etkinliği düzenleneceğini açıkladı. Kaş'ta yağlı güreş yapılması yönünde vatandaşların talebi üzerine hemşehrileri ata sporu güreşle buluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Ulutaş, “İlk güreş 4 Nisan 2020'de Kaş'tan başlayacak, ilçeler ve illerde devam edecek.” dedi.


Toplantıda, Kaş Belediyesince düzenlenecek ilk güreşin yapılabileceği mevcut alan Kınık Mahallesi belirlendi.

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