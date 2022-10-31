Başkan Uysal: “12 ay turizm var”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kaleiçi'ni merkez alan ama Antalya şehir merkezine yayılan büyük çalışmalar sonucu, çok şükür ki 12 ay hem iç turizm yapıyoruz hem dış turizm yapıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Muhtarlar Meclisi'ni Ramada Plaza otelde topladı. Başkan Uysal'ın başkanlık ettiği mecliste belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da mecliste yer aldı.

"Sinirli ağabeyler"

Başkan Uysal, meclisin açılışında Muratpaşa'nın 8 yılını değerlendirdi. Cadde ve sokak yenileme projelerinden yaşlı bakım hizmetlerine pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Başkan Uysal, şunları söyledi:

“8 yıl önce deniz kenarları, sinirli ağabeylerin elindeydi. Vatandaş giremiyordu. Hesaba itiraz eden de hafif bir sarsıntı geçirebiliyordu, hırpalanabiliyordu. Şimdi Allah'a şükür, önemli bir mücadeleyle herkesin girip çıkabildiği, 4 liraya çay içebildiği, ücretsiz plajdan yararlandığı, tamamen halkın kullanımında yerler haline geldi. Türkiye'ye de örnek oldu.”

Kırcami tapu tescilde

Uysal, Kırcami'de ise imar planın şu an tapu tescil işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Başkan Uysal, “Bütün süreçleri bitti, tescilin sonucunu bekliyoruz. Aslında parsel numaralarını değiştirmedik. Takipteyiz. En kısa süre içinde bitmesini temenni ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 2 saat devam eden meclisin ardından Başkan Uysal, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda yönetici, aynı otelde düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi. Yemeğe muhtarlar aileleriyle katıldı. Başkan Uysal da eşi Ümran Uysal da eşlik etti.

Türkiye'nin sorumluluğunu taşıyoruz

Başkan Uysal, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın kalbi Muratpaşa'da Türkiye'nin sorumluluğunu taşıyarak görev yaptıklarını söyledi. Bu nedenle, demokratik, seviyeli ve saygın bir yaşamı Muratpaşa'da hayata geçirmekle yükümlü olduklarının altını çizen Başkan Uysal, “Ne mutlu bize ki sizler sayesinde bunu başarıyoruz” dedi.

Antalya'nın kitle turizminde şüphesiz dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geldiğini dile getiren Başkan Uysal, “'Ama biz şehir olarak bundan yararlanamıyoruz' diyorduk. Çok şükür, esnafımızın, otelcilerimizin seyahat acentecilerimizin uzak görüşlülüğü, kamu yöneticilerimizin uzak görüşlülüğü sayesinde daha çok Kaleiçi'ni merkez alan ama Antalya şehir merkezine yayılan büyük çalışmalar sonucu, çok şükür ki 12 ay hem iç turizm yapıyoruz hem dış turizm yapıyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Burhan ise Antalya'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünyanın en güzel yeri olduğunu belirterek, “Dünyanın en güzel yerinin kalbi de Muratpaşa'dır. Böyle bir şehirde bulunmaktan, böyle bir şehirde yöneticilik yapmaktan onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum” dedi.