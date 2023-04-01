Başkan Uysal: ' 80 bin depremzedenin acil ihtiyacını karşıladık"

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca mahallerde gerçekleşen iftarlarında, bu kez Cumhuriyet, Tahılpazarı ve Muratpaşa mahalleleri bir araya geldi. Çarşamba pazarının kurulduğu kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı.

Yaklaşık 3 bir kişinin katıldığı iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Masalar kuruldu, örtüler serildi, sandalyeler tek tek yerleştirildi. Belediyenin aş evinde hazırlanan yemeklerin de getirilmesiyle hazırlıklar tamamlandı. Mahallenin çocukları ise iftar saatini Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası olan Teneffüs Park'ından gelen palyaçolarla oyunlar oynayarak bekledi. Ezanın okunmasıyla Muratpaşa'nın iftar sofrasında dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftarın ardından konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa'da özellikle Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinin ardından büyük bir dayanışmanın hayata geçirildiğini söyledi. Felaketin ardından Antalya'ya gelen depremzedelerden 80 bininin acil günlük ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Başkan Uysal, “Bu sizlerin sayesinde, sizlerin bağışlarıyla oldu” dedi.