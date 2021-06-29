Başkan Uysal, Ace of MICE fuarında sektör temsilcileriyle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İstanbul'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Ace of MICE fuarında Antalya'da 12 ay turizmin anahtarlarından kongre, toplantı ve etkinlik turizmi sektörüyle bir araya geldi. Başkan Uysal, sektör temsilcileriyle Antalya'nın bu alanda sahip olduğu kapasiteyi kentin değerleriyle bir araya getirmeyi değerlendirdi.

Başkan Uysal, toplantılar, kongreler, sergiler gibi etkinliklerle büyük grupların bir araya getirildiği MICE turizminin en büyük buluşması olan ve İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8'inci Ace Of MICE fuarına katıldı.

Fuarda Muratpaşa Belediyesi, 667 koltuk kapasiteli ana salon, 200 metrekarelik sergi salonu, 5 atölye, etkinlik amfisinin yer aldığı Türkan Şoray Kültür Merkezi ve 364 kişilik salonun yanı sıra 11 çok amaçlı toplantı, eğitim ve seminer salonunun bulunduğu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerini (ASSİM) sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

MICE sektörünün geleceğini masaya yatırdığı ve yarın sona erecek fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçi beklenirken Başkan Uysal da Antalya'nın kongre turizminde sahip olduğu kapasiteyi tarihi Kaleiçi gibi kentin değerleriyle buluşturmak için sektör temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi. Kongre, toplantı ve etkinlik turizmi için özellikle covid-19 pandemisi sonrası Antalya'nın çok güçlü bir seçenek olacağını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Antalya'da 12 ay turizm için deniz-kum ve güneşe dayalı kitle turizmini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Kongre turizmi bunlardan birisi. Muratpaşa Belediyesi olarak aynı zamanda Antalya Kongre Bürosu üyesi olan Türkan Şoray Kültür Merkezi ve ASSİM'le özellikle şehir merkezi açısından Antalya'nın sahip olduğu kapasitenin bir bölümünü oluşturuyoruz. Bu alanda yapmamız gereken sahip olduğumuz bu kapasitesi Kaleiçi başta olmak üzere sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerle bütünleştirmek. Bunun için çalışmalarımız sürüyor.”