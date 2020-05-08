İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Uysal, Anneler Günü'nü kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesi, son iş gününde, anne ve anne adayı belediye çalışanlarının gününü kutladı.

Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanlara çiçek hediye etti.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,, korona virüs salgını nedeniyle doyasıya sarılamadan geçecek Anneler Günü öncesinde anne ve anne adayı belediye çalışanlarının günün kutladı. Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanları çiçeklerle karşıladığı ve “Anneler Gününüz kutlu olsun” diyerek çiçek hediye etti. Uysal, salgın dolayısıyla bu yıl her kutlamanın biraz buruk yaşandığını belirterek, "Bu Pazar, annelerimize sarılamayacağız, belki seslerini sadece telefondan duyacağız. Bir sonraki Anneler Günü'nde onlara daha sıkı sarılacağız. Şimdilik bunu yapmak durumundayız” dedi.


Muratpaşa Belediyesi, bu çerçevede “Yine sarılacağız annem” sloganıyla bir billboard çalışması da gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.