Başkan Uysal, asker eğlencesinde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloluk Mahallesi gençlerinden Nurullah Boğa'nın asker eğlencesine katıldı.

Başkan Uysal, Güzeoluk Mahallesi'nden Azize ve Ramazan Boğa çiftinin oğulları Nurullah için düzenlendiği asker eğlencesine katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen gecede Başkan Uysal, yeni asker olacak Nurullah'a ‘Hayırlı tezkereler' dileğinde bulundu.

Türklerin tarihte asker millet olarak anıldığını belirten Başkan Uysal, bunun kökeninde oba kültürünün yattığını söyledi. Oba kültürünün kişisel menfaatleri bir kenara bırakıp toplumun menfaatlerinin düşünülmesi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Biz bu kültüre sahip olduğumuz i tarihte çok sayıda devlet kurduk. Devlet de sonuçta obanın genişletilmiş, daha organize hale getirilmiş şeklidir. Nurullah da, inşallah güle güle gidecek ve vatani görevini en işi şekilde yapacak” diye konuştu.

Başkan Uysal, Nurullah'ın anne ve babasına da oğullarının vatani görevini en iyi şekilde yapacağına ve çakı gibi bir Mehmetçik olacağına inandığını söyledi, “Allah kavuştursun” dedi.