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Başkan Uysal: "Baba olmak büyük sorumluluk"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Baba olmak; hem çok büyük bir mutluluk, hem çok büyük bir sorumluluk" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Baba olmak; hem çok büyük bir mutluluk, hem çok büyük bir sorumluluk" dedi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tüm babaların, baba adaylarının Babalar Gününü kutlayan Başkan Uysal;


“Baba olmak; hem çok büyük bir mutluluk, hem çok büyük bir sorumluluk. Çocuklarımızı yetiştirirken; hem kendi ailemizin geleceğini tanzim etmiş, hem de şehrimizin, ülkemizin, insanlığın geleceğini etkilemiş oluyoruz. Babalar Günümüz kutlu olsun. İnsanımızı, ülkemizi, doğayı bütün canlıları seven, nice güzel çocuklar yetiştirebilmek, nice güzel bireyler yetiştirebilmek dileği ile bütün babalarımıza saygılarımı sevgilerimi iletiyorum” ifadelerinde bulundu.

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