Başkan Uysal: “Çevreci Komşu Kart ile 5 milyar dolarlık bir katma değer oluşturulabilir”

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) her yıl mavi bayrak programı kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘en iyi çevre eğitim etkinlikleri' ödülleri 2021 Ulusal Mavi Bayrak ödül töreninde sahiplerine verildi.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl ödülü üst üste 6'ncı kez kazanırken bu yıl tören Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi. Paşa Limanı Plajı'nda düzenlenen törende Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de yer aldı.

“20 belediyede uygulanıyor”

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 mavi bayraklı plajı bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Bunun dışında cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli evsel atıkları bir ödül sistemi içinde hane hane toplanmasını sağlayan Çevreci Komşu Kart projemiz var. Nisan 2016'da başladığımız çalışma bugün Türkiye'nin 20 farklı belediyesinde uygulanıyor. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen ve Cumhurbaşkanlığınca desteklenen Sıfır Atık projesinin de ilham ve destek kaynağı. Çevreci Komşu Kart projesi, bütün Türkiye'de uygulandığı takdirde, bizim hesaplarımıza göre yıllık 5 milyar dolarlık katma değere tekabül ediyor” dedi.

“Ödül getiren çalışmalar”

Muratpaşa Belediyesi, pandemi kısıtlamalar ve yasaklarla geçen 2020'de, mavi bayrak programı kapsamında deniz dibi temizliği ve envanter çalışması, plajlarda sıfır atık eğitimleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle falez temizliği yaptı, atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla da çeşitli etkinliklere imza atan Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz fokunun korunmasına yönelik eğitimlere de 2020 ‘de devam etti.