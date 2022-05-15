Başkan Uysal: “Çevrecilik yaşamın savunulmasıdır”

Çevre Festivali'nde “Çevre duyarlılığı asla bir hobi, sosyal faaliyet değildir. Yaşamımızın savunulması, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın savunulmasıdır” dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlendiği Çevre Festivali, Gripin konseriyle devam etti. Festivalin gerçekleştiği Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı'nın yanında düzenlenen konserde binlerce genç bir araya geldi.

Konseri, Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte takip ederken dinleyiciler arasında Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov da yer aldı.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada çevre duyarlılığının asla bir hobi, sosyal faaliyet olmadığını belirterek, “Yaşamımızın savunulması içtiğimiz suyun soluduğumuz havanın savunulmasıdır” dedi. Başkan Uysal, konuşmasının devamında Ukrayna Antalya Konsolosunun da konserde olduğunu hatırlattı ve “Ukrayna ve yer yüzündeki bütün savaşlara karşıyız. Konuyla ilgili bütün siyasetçileri savaşı durdurmaya davet ediyoruz. Savaştan zarar gören halkların yanındayız. Ukrayna halkının da yanındayız” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa 3. Çevre Festivali'nde, konser öncesi stant ve atölyeleri gezerek katılım sertifikalarını takdim etti.