Başkan Uysal, Covid-19 karantinasının ardından görevine döndü

Covid-19'a yakalanan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, evinde geçirdiği karantina sürecinin ardından bugün belediyede görevinin başına döndü. Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Desteğini ve dualarını esirgemeyen değerli komşularıma, bütün dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

30 Ocak'ta yaptırdığı covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Uysal, 1 haftalık karantina sürecini evinde tamamladı. Geçen hafta boyunca çalışmalarını evinde sürdüren Başkan Uysal, bugün iş başı yaptı.

Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle yeniden görevimin başında, mesai arkadaşlarımın arasındayım. Bu süreçte desteğini ve dualarını esirgemeyen siz değerli komşularıma, Türkiye'nin değişik yerlerinden arayan bütün dostlarıma, ilgi gösteren bütün insanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Başkan Uysal, bir haftalık aranın ardından ilk mesai gününe “Komşularım” diye seslendiği Muratpaşa sakinleriyle buluşarak başladı. Başkan Uysal, makamda aralarında Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Tunç ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu grupları ağırladı.