İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Uysal, dernekleri ağırladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan dernekler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a yeni yıl ziyaretinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan dernekler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'a yeni yıl ziyaretinde bulundu.


Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini içinde barındıran ASSİM'de yer alan sivil toplum kuruluşlarından Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği'yle birlikte Azerbeycan, Kırgızistan, Kırım dostluk, kültür ve dayanışma dernekleriyle Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina yeni yılın ilk mesai gününde Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette dernek başkanları Başkan Uysal'a küçük bir yeni yıl pastası hediye ederken Marina Sorokina da Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu'nun Türkiye - Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşmasının 100'üncü yıl dönümü anısına hazırlattığı 2021 takvimini takdim etti. Başkan Uysal, yeni yılın ilk iş gününde dernekleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken herkesin yeni yılını da kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.