Başkan Uysal: " Eğitime katkı için kendimizi sorumlu hissediyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar dilerken “Eğitim, asli görevimiz olmamasına rağmen, kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına, binlerce çocuğumuzu kapsayan hizmetleri yerine getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz” diye konuştu. Başkan Uysal ayrıca, eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle de öğrencileri kutladı.

Eğitimde Muratpaşa farkı

Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversite sınavına hazırlayan ve kısa adı MURGEM olan Gençlik Merkezi'nde ise bu yıl 675 öğrencinin sınava gireceğini belirten Başkan Uysal, “Eğitim, asli görevimiz olmamasına rağmen, kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına, binlerce çocuğumuzu kapsayan hizmetleri yerine getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamanın yanı sıra gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan MURGEM'in 2015-2016 eğitim yılında açıldığını belirten Başkan Uysal, ilk yılında 553 öğrencinin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren merkezin 2'nci yılında ise 1071 öğrencisinin üniversiteyi kazandığını aktardı. MURGEM'in değişen üniversite sınav sitemine de kısa sürede uyum sağlayarak geçen yıl Temel Yeterlilik Testi'nde yüzde 98.97'lik başarı oranına ulaştığına dikkat çeken Başkan Uysal, MURGEM'le geçen yıl 236 öğrencinin üniversiteli olduğunu söyledi.

Karne alan öğrencileri kutladı

2018-2019 eğitim-öğretim yılının da sona erdiğine dikkat çeken Başkan Uysal, karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencileri de kutladı. Başkan Uysal; “Bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Öğrencilerimize destek olan velilerimizi, öğretmenlerimizi kutluyorum. Aileleri, arkadaşları ve sevdikleri ile güzel bir tatil diliyorum. Tatil yapıp dinlenirken, sanattan spordan kopmamalarını istiyorum. Çocuklarımız; Spor İşleri Müdürlüğü'müzün açacağı yaz spor okullarından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müzün, Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi'mizde açacağı sanat kurslarından ücretsiz olarak yararlanabilir” diye konuştu.