Başkan Uysal: “Eksilmeyen heyecanımızla çalışmalarımız devam edecek”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yılın son ‘Muhtarlar Meclisi' toplantısına katıldı.

Muratpaşa'da 56 mahalle muhtarının doğal üyesi olduğu Muhtarlar Meclisi, yılın son toplantısı için biraraya geldi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 yıl önce “Muhtarlarımız çok rahat edecek” sözünün vererek göreve başladığını hatırlattı. Bunu Murtpaşa'da gerçekleştirdiklerini yapısal ve yönetimsel reformlarla sağladıklarını belirten Başkan Uysal, “Çok büyük oranda verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin huzuru ve onuru içindeyim. Antalya'mızı, Muratpaşa'mızı çok güzel bir noktaya getirdik” dedi.

Bu çalışma dönemi içinde Muratpaşa'nın cadde ve sokaklarında çok geniş çaplı bir yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini, 4 bin civarında çöp konteynerlerinin yer altına alındığını, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi gibi önemli yapıların yine bu dönemde kente kazandırıldığını kaydeden Başkan Uysal, “Her kuruşumuzu toplumuza harcadık” dedi.

Muratpaşa'da asla mahalleler arasında bir ayrımcılık gütmediklerini belirten Başkan Uysal, “Türkiye, kamu hizmetlerini torpilsiz, hiçbir ayrım yapmadan dağıtabilir. Barışçı bir toplumsal bir doku kurabilir. Türkiye bu seviyeye muhakkak gelecektir. Birbirimize yan bakmadan, hor görmeden yaşayabiliriz. İşte biz Muratpaşa'da bunun örneğini oluşturuyoruz. Muratpaşa'mızda Türkiye'miz için ideal olabilecek, kamu kaynaklarının her kuruşuna özenen, üreten, buluş yapan ki 7 patentimiz var ve bunları insanlara eşit dağıtan, bütün insanları seven sayan bir düzen kurduk. Buna verdiğimiz destek dolayısıyla siz muhtarlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de kimseyi yok saymadan, kimsenin üzüntüsü üzerine mutluluk inşa etmeden ve hiç eksilmeyen heyecanımızla çalışmalarımız devam edecek.”

Başkanlardan kutlama

Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplantısı, muhtarların konuşmalarıyla devam etti. Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, “Yorulmadan gece gündüz çalıştığınızın canlı şahidi biz muhtarlarız. 5 yıl hep beraberdik. 5 yıl daha hep birlikteyiz” dedi. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ise Muratpaşa'nın 56 mahallesinin bu dönemde eşit hizmete ulaştığını belirtti.