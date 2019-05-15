Başkan Uysal, engelli bireylerle iftarda buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'de düzenlenen iftarda Antalya'da faaliyetlerini sürdüren engelli dernekleri, engelli spor kulüpleri ve sanat evleriyle iftarda bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de Antalya'da faaliyetlerini sürdüren engelli dernekleri, engelli spor kulüpleri ve sanat evleriyle iftarda bir araya geldi.

İftara; Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi, Özel Sporcular Derneği, Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı, Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Engeliler Sanat Evi ve İşitme Engelliler Derneği'nin de aralarında bulunduğu 25 kurum ve kuruluş katıldı. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda ayrıca CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle Adalya Vakfı Yönetim Kurulu da yer aldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Muratpaşa'da kardeşliğin, dayanışmanın, beraberliğin, sevmenin ve saymanın kültürüyle bir arada yaşamının onurunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Ve sizlerin vergilerini, en güzel şekilde sizlere döndürmek için yoğun bir gayretin içinde oluyoruz” dedi.

Muratpaşa'da Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüdüklerini belirten Başkan Uysal, konuşmasını Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet'ten bir şiirle tamamladı.

Usta şairin “Denizin üstünde ala bulut” şiirini okuyan Başkan Uysal, “Bulut mu olsam, gemi mi yoksa, balık mı olsam, yosun mu yoksa? ne o, ne o, ne o. deniz olunmalı, oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla” dizelerinin ardından “İşte biz Muratpaşa'da deniz olmaya azmettik. Onun için çalışıyoruz” dedi.