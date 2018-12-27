Başkan Uysal, ‘Hedef 19 ilçe ve Büyükşehir'

Yolumuz açık olsun” dedi.

Başkan Uysal, partisi CHP'den yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilmesi sonrası gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'la biraraya geldi. İl başkanlığında gerçekleşen görüşmede CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri yer aldı. Başkan Uysal, Kumbul ziyareti öncesi Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ü de il başkanlığında ziyaret etti.

İl Başkanı Kumbul, adaylığı dolayısıyla Başkan Uysal'a hayırlı olsun dileğinde bulunurken “Bu seçimlerin sonucunda hem Antalya'nın tüm ilçelerini hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağız” dedi. Ocak ayında ‘Millet İttifakı' olarak aday belirleme sürecinin tamamlanmış olacaklarını belirten Kumbul, süreç sonrası hep birlikte sahada olacaklarını söyledi.

Başkan Uysal ise bu döneminin Türkiye'de belediyecilik anlamında köklü bir anlayış değişiminin yaşanacağı süreç olacağını söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bu süreçte isteriz ki, bütün Türkiye'mizde insancıl, ranta dayanmayan, boş alanlara dev yapıların yapılmadığı, ‘İnsanların neye ihtiyacı var' diyen, vergilerini ihtiyaçlara harcayan, her türlü sosyal dengesizliğin giderilmesin çalışan, hiç kimseyi yalnız bırakmayan bir yerel yönetim anlayışı yayılır. Bütün temennimiz, bunu yaparken de yenileşmeyi asla ihmal etmeyen, toplumun bütün kesimlerini birleştiren, bir araya getiren, sevgiyi saygıyı arttıran, vatandaş olmanın onuruyla eşit adil bir sistemi geliştiren, Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak, insanımızı mutlu kılabilecek yerel yönetim anlayışının Türkiye'mize yayılmasıdır.”

Bunu sağlamak için çalışacaklarını belirten Başkan Uysal, “Önümüzdeki süreçte 19 ilçe ve büyükşehir belediyesini kazanma hususunda hepimiz görev yapacağız. Yolumuz açık olsun” dedi.