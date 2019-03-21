Başkan Uysal, ‘Helal etmeyeceğiniz yere paranızı harcamadık'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlendiği kahvaltıda “Sizin helal etmeyeceğiniz hiçbir yere paramızı harcamadık” dedi.

Başkan Uysal, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlendiği kahvaltının konuğu oldu. Başkan Uysal'la birlikte CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in de yer aldığı programda dernek Başkanı Ali Güven, Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin bugün üye sayısının 2 bin 480'e ulaştığını söyledi.

Başkan Uysal, Sivaslılarla buluşmasında, Muratpaşa'nın Türkiye'nin birçok noktasından göç alan bir kent olduğunu söyledi. Bunun Antalya için bir zenginlik olduğunu belirten Başkan Uysal, Yöreler Renkler Festivali, mahallerde yapılan Komşu Buluşmaları'yla Muratpaşa'da bu zenginliğin yaşandığını söyledi. Başkan Uysal, “Anadolu bir mozaik ama bu mozaiği yaşarsanız, yaşatırsanız kıymeti var” dedi.

İhtilaçlara dönük belediyecilik

Muratpaşa'da 5 yıl içinde toplumun ihtiyaçlarına dayalı bir yerel yönetim modelini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Uysal, “İhtiyaçlarımız ortak ve basit. Hiç birimiz bir kule dikilsin istemiyoruz. Ya yolumuzda, sokağımızda sorunumuz var ya da evimizde yaşlımız, engellimiz var” diye konuştu. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa'da kaynaklarımızın kullanımı, yani sizin vergilerinizle oluşan belediye bütçemiz sizlerin ihtiyaçlarına dönük kullanılıyor. Bizim her kuruş harcamamız sizin ihtiyaçlarınızadır. Sizin helal etmeyeceğiniz bir yere paramızı harcamayız. Bunu yaparken de sizin her kuruşunuza özenerek hizmet ettik. Bunun için cadde ve sokak yenileme çalışmalarımızla, 800 dönüm alana ulaşan park ve yeşil alan projelerimizle, patentine sahip olduğumuz yeraltı çöp konteyner sistemiyle Türkiye rekorlarını kırdık.”

Katılımcı bütçe dönemi

Yeni dönemde bunu artık farklı bir kurumsallık içinde gerçekleştirileceğini anlatan Başkan Uysal, Muratpaşa'da katılımcı bütçe döneminin başlayacağını söyledi. Belediyelerde bütçe hazırlıklarının Haziran ayında başladığını belirten Başkan Uysal, “Yeni dönemde mahallenin muhtarı, varsa spor kulübünün, derneklerin, vakıfların temsilcileri ve isteyen mahalle sakinlerinin doğal üyesi olacağı mahalle meclisleri kuracağız. Bu mahalle meclislerinden temsilciler seçilecek ve mahalle konseyleri oluşturulacak. Mahallelerimiz ihtiyaçlarını artık kendisi belirleyecek ve Muratpaşa Belediye bütçesini buralarda tartışarak oluşturacağız” diye konuştu.