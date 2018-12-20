Başkan Uysal, “İş planı yapmamız lazım”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Daha İyi Yargı Derneği'nce düzenlenen toplantıya katıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, BAKSİFED, TÜRKONFED ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliğinde, Akra Barut Otel'de düzenlenen “Kalkınma için yapısal reformlar” başlıklı toplantıya katıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan'ın yanı sıra çok sayıda ekonomist ve hukukçunun da katıldığı toplantı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Başkan Uysal, Türkiye'nin acil olarak bir iş planına ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha gelişmiş, özgürlükçü bir demokrasinin ekonomik yapılarla, eğitim sistemiyle karşılıklı bir ilişki içinde olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Asıl önemlisi, girişim modellerinin, üretim süreçlerinin hızla değiştiği bir dünyada gecikmiş bir ülke olmanın hassasiyetiyle bir iş planı yapmamız lazım” dedi. Bu planının da muhakkak uygulamaya geçmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, genel kamu yönetiminin de bu gerçekliği kabullenip bu yönde irade ortaya gerektiğinin altını çizdi. Uysal, “Entelektüeller, ekonomi dünyası, iş dünyası ve hatta yerel yönetimler konuşup bir şey yapıyoruz. Biz de bir inovasyon merkezi açtık. İddialıyız, güzel şeyler yapacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün'ün sunumu ve ardından Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ moderatörlüğünde Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahfi Eğilmez'in de konuşmacı olduğu panelle devam etti.