Başkan Uysal: "İşin sahibi sizsiniz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde düzenlenen iftarda, “İşin sahibi sizsiniz. Bizim gibi seçimle iş başına gelmiş insanların hepsi milletin bütçesi, gücü emeğiyle hizmet eder” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan ayında ilçenin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarıyla komşularıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Uysal, bu kez Konuksever Mahallesi'nde kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara katıldı. Mahalle sakinlerinin katılımının yüksek olduğu iftar programında Başkan Uysal'a belediye meclis üyeleri eşlik ederken yeni seçilen Konuksever Muhtarı Suna Ay başta olmak üzere çok sayıda muhtar da iftarda yer aldı. Başkan Uysal, hep beraber edilen duaların ardından mahalleliyle orucunu açtı. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Ramazan ayında bütün bir mahallenin aynı iftar sofrasında birliği ve beraberliği yaşadığını belirterek, “Biz sadece vesile oluyoruz. İşin sahibi sizsiniz” dedi.

Seçimle iş başına gelmiş herkesin milletin bütçesi, gücü emeğiyle hizmet ettiğini belirten Başkan Uysal, bazılarının hizmeti kendi cebinden yapıyormuş gibi konuşmasının hiçbir geçerliliği olmadığını söyledi. Uysal, "Muratpaşa'mızda Allah'ın izni ve sizlerin gücüyle her şeyin doğrusu, esası, hakikatini neyse onu yaşama gayret ediyoruz. Ne mutlu bize. Allah'a şükürler olsun. Muratpaşa'mızda barışın, dostluğun, kardeşliğin, paylaşmanın iklimi var. Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak bu tablo sizler sayesinde. Sizlerin engin, yüce gönüllülüğü sayesinde. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranla minnetlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasının ardından Konuksever Muhtarı Ay, Başkan Uysal'a mahallesine yönelik çalışmaları dolayısıyla teşekkür çiçeği takdim etti.