Başkan Uysal, İstanbul programını tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için bulunduğu İstanbul'da 3 günlük programını tamamlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Hemşerilerimizle birçok noktada, konuda mutabık olduğumuzu gördük. Dolu dolu geçen 3 günün sonunda şunu söyleyebiliriz, her şey çok güzel olacak” dedi.

Başkan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla bulunduğu İstanbul'da 3 günlük programını tamamlayarak Antalya'ya döndü.

İmamoğlu'nun çarşamba günü düzenlendiği kampanya koordinasyon toplantısına Türkiye'nin farklı illerinden gelen belediye başkanları, CHP ve İYİ Parti'nin il ve ilçe başkanları, milletvekilleriyle birlikte katılan Başkan Uysal, İstanbul'daki ikinci gününde ise Kasımpaşa'da yaşayan Antalyalılarla bir araya geldi.

Semtte Akseki Salihler Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği,Cevizlililer Yardımlaşma Derneği, Akseki Gümüşdamlalılar Derneği, Akseki Değirmenlik Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği gibi hemşeri derneklerini ziyaret eden Başkan Uysal, çalışmalarının 3'üncü gününde ise Kasımpaşa ve Eminönü'de Antalyalı esnafı ziyaret etti. Antalyalı tanınmış iş insanı Tarık Duru, Akseki Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Duruk ve İbradılılar Dernek Başkanı Şükrü Ülker'in eşlik ettiği Başkan Uysal, İstanbul'da yaşayan hemşerilerinin hem yaklaşan Ramazan Bayramı kutladı hem de ‘Hayırlı işler' dileğinde bulundu.

İstanbul'da gerçekleştirdiği 3 günlük çalışmayı değerlendiren Başkan Uysal, şunları söyledi: “Hemşerilerimizle birçok noktada, konuda mutabık olduğumuzu gördük. Bunu zaten biliyorduk ama bir kez de onlardan dinlemek bize ayrı bir mutluluk verdi. Dolu dolu geçen 3 günün sonunda şunu söyleyebiliriz, her şey çok güzel olacak.”