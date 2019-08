Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivalini 15 ülkeden 47 kente anlatacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu'nca, Rusya'nın en eski kentlerinden Ryazan' da düzenlenecek 2. Uluslararası Antik Kentler Forumu'nda, Kaleiçi Old Town Festiali sunumu yapacak.

Kaleiçi'ni, tanıtım için önemli uluslararası turizm fuarlarına taşıyan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; bu yıl 10 - 13 Ekim tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'ni, Rusya'da düzenlenecek 2. Uluslararası Antik Kentler Forumu'nda da anlatacak. Başkan Uysal, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu ve Rusya'nın Ryazan Bölgesi Hükümeti'nce, Ryazan kentinde 14-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Antik Kentler Forumu'nda, Antik Kentler İçin Farkındalık Yaratma ve Onları Bir Araya Getirmenin Benzersiz Bir Örneği başlığında Kaleiçi Old Town Festivali sunumunu yapacak.

Forumun kapsamı

Başkan Uysal Kaleiçi'nin tanıtımı için Old Town Festivali'yle adıyla çıktıkları yolculuğun tüm dünyanın ilgisini çektiğini söyledi. Her geçen yıl katılımcı ülke sayısının arttığı Kaleiçi Old Town Festivali'ni, Rusya'da gerçekleştirilecek forumda, sunacağını belirten Uysal, “Forum, antik kentlerin korunması ve geliştirilmesinde en iyi uygulamaları bulmak, kentsel çevrenin iyileştirilmesi, kültür ve turizm gelişimi, tarihi ve kültürel mirasın popülerleşmesi, deneyimlerin paylaşılması amacıyla yapılıyor. Forum kapsamında, akademisyenler, yerel yöneticiler, mimarlar ve uzmanlar; tarihi şehirlerin korunması, geliştirilmesi gibi birçok konu başlığında çalışmalar sunacak” dedi.

Antalya ve Kaleiçi

Sunumu, Ryazan Bölgesel Maksim Gorki Evrensel Bilim Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 16 Ağustos'ta yapacağını ifade eden Uysal, “Sunum başlığımız, Antik Kentler İçin Farkındalık Yaratma ve Onları Bir Araya Getirmenin Benzersiz Bir Örneği: Kaleiçi Old Town Festivali. Antalya ve Kaleiçi'nin tanıtımını yapacağız. 10-13 Ekim tarihleri arasında dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Kaleiçi Old Town Festivali'ni, festivalin içeriğini, hedeflerini, kapsamını anlatıp, katılımcı şehirleri davet edeceğiz. Üçkapılar (Hadrian Kapısı), Yivli Minare, Kesik Minare, Kale Kapısı, Saat Kulesi gibi Kaleiçi'nin dolayısıyla Antalya'nın köklü tarihini yansıtan yapılar hakkında bilgiler vereceğiz” şeklinde konuştu.

Foruma Muratpaşa Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'den Muğla, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin Mezitli'nin yanı sıra, Azerbaycan'dan Bakü, İtalya'dan Taranto, Sırbistan'dan Belgrad, Özbekistan'dan Buhara, Mısır'dan Kahire, Macaristan'dan Estergon, Rusya'dan Moskova gibi 15 ülkeden 47 kentin katılması bekleniyor.