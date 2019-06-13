Başkan Uysal, ‘Kalıcı bir güzellik ortaya koyuyoruz'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 bin kursiyerin 10 bin el emeği, göz nuru ürünün Antalyalılarla buluştuğu Üreten Eller Festivali'nin açılışında “Yaptığımız her işte bir gelip geçicilik değil bir kalıcı güzellik ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına katılan kursiyerlerin ürün ve eserlerinin sergilendiği ‘Üreten Eller Festivali' Muratpaşa Kent Meydanı'nda başladı. 5 bin kursiyerin 10 bin eserle katıldığı festivalin açılışında Başkan Uysal'a eşi Ümran Uysal eşlik ederken Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da açılışta yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkez'nin Birol Söyek eğitmenliğindeki halk dansları eğitimi kursiyerlerinin gösterisiyle başlayan festival Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan konseriyle devam etti. Festivalin açılış gecesinde, Antalya'nın tanınmış müzik gruplarından Mavi Akustik de sahne aldı.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada Muratpaşa'da belediyeciliğin tüm alanlarında estetik bir üretim arayışı içinde olduklarını söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Ürettiğimiz şeylerin hepsi estetik, ince, yaşamı kolaylaştıran şeyler. Asla insanlığa zararlı şeyler üretmiyoruz. Asla kent barışını, insanlığını barışını, ülke barışını, insanlığın genel barışa doğru yürüyüşünü olumsuz etkileyecek şeyler üretmiyoruz. Aslında Muratpaşa'mızda ne üretirsek üretelim hep bunlara dikkat ediyoruz. Belediye hizmetlerinin bütün kalemlerinde bunlara dikkat ediyoruz. Yaptığımız her işte bir gelip geçicilik değil bir kalıcı güzellik ortaya koymaya çalışıyoruz.”

Yörük başkana keçeden hediye

Başkan Uysal, konuşmasının ardından Üreten Eller Festivali'ni katılan kursiyerlerin açtığı stantları tek tek gezdi. Gezisi sırasında keçe kursuna katılan kursiyerler, Başkan Uysal'a keçeye yapılmış bir resim çalışması hediye ederken ahşap boyama kursiyerleri de küçük bir Atatürk büstünü günün anısına Uysal'a hediye etti.

Muratpaşa Kent Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen Üreten Eller Festivali, 16 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.