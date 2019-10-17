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Başkan Uysal, kanseri yenen Sayyaf'la bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadınları ücretsiz kanser taramasına davet eden belediyenin cep telefonu mesajıyla hastalığını öğrenen ve zorlu bir mücadelenin ardından kanseri yenen Katayoun Sayyaf’la bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadınları ücretsiz kanser taramasına davet eden belediyenin cep telefonu mesajıyla hastalığını öğrenen ve zorlu bir mücadelenin ardından kanseri yenen Katayoun Sayyaf'la bir araya geldi. Uysal, “Sağlığınıza kavuştuğunuz için çok mutluyuz. Size ve şahsınızda tanı konulup sağlığına kavuşan bütün komşularımıza uzun ömürler diliyorum” dedi.



Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'yle gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde hayata geçirdiği kadınlara yönelik kanser tarama programı sayesinde tanı alan ve ardından sağlığına kavuşan İranlı Katayoun Sayyaf'la buluştu. 4 yıldır Antalya'da yaşayan 37 yaşındaki Sayyaf, 2017'nin Ocak ayında Muratpaşa Belediyesi'nden cep telefonuna ulaşan bir mesajla hayatının değiştiğini Uysal'la paylaştı.



Belediyenin ücretsiz kanser tarama programı sayesinde 3'üncü evre meme kanseri hastası olduğunu öğrendiği, zorlu ameliyatlar ve kemoterapi süreçlerini ardından kanseri yendiğini anlatan Sayyaf, “Cep telefonlarına gelen mesajları görmezden gelmesinler. Belki benim gibi işlerine yarar” dedi. O mesaj sayesinde bugün hayatta olduğunu anlatan Sayyaf, artık sağlığına kavuştuğunu ve çok mutlu olduğunu belirtirken Başkan Uysal'a da teşekkür etti.



Uysal, 3 yıl önce gerçekleştirilen programla 6 bin civarında kadının kanser taramasından geçtiğini söyledi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) gidemeyecek durumda olan kadınları da Muratpaşa Belediyesi'nin götürdüğünü anlatan Başkan Uysal, “Size nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza kavuştuğunuz için çok mutluyuz. Size ve şahsınızda tanı konulup sağlığına kavuşan bütün komşularımıza uzun ömürler diliyorum. Ayrıca, KETEM başta olmak üzere iş birliği yaptığımız kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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