Başkan Uysal, Kasımpaşa'da Antalyalılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Beyoğlu'nun tarihi semti Kasımpaşa'da Antalyalılarla bir araya geldi.

Başkan Uysal, 23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gitti. Başkan Uysal, bu kapsamda İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşayan Antalyalılarla görüştü, Akseki Salihler Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği ve Cevizlililer Yardımlaşma Derneği başta olmak üzere Antalyalıların üye olduğu dernekleri ziyaret etti.

Beyoğlu'nun tarihi semti Kasımpaşa'da yaşayan Antalyalılarla da bir araya gelen Başkan Uysal, iftarını ise Akseki'nin Gümüşdamla Mahallesinden İstanbul'a gelip burada yaşayanların kurduğu Gümüşdamlalılar Derneği'nde yaptı. Başkan Uysal; Aslen Aksekili olan Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal'ın desteğiyle düzenlenen iftarda yaklaşık 200 hemşehrisi ile buluştu.

İftarda iş insanı Tarık Duru, Akseki Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Duruk ve İbradılılar Dernek Başkanı Şükrü Ülker'in yanı sıra CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Aydın Özer de yer aldı. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarını anlatırken, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için destek istedi.