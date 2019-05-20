Başkan Uysal, Kıbrıslı gençlerle 19 Mayıs'ı kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'ta, Atatürkçü Gençlik Platformu'nun Lefke Gemikonağı sahil yolunda düzenlediği kutlamalara katıldı.

Başkan Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100'üncü yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürkçü Gençlik Platformu'nun Lefke Belediyesi'yle düzenlendiği kutlamalara katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke'den gençler, Lefke'de Gemikonağı sahil yolunda bir araya geldi. Kutlamalara Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'yla birlikte katılan Başkan Uysal, “100 yıldır Bandırma Vapurundayız” yazılı pankartın arkasında düzenlenen meşaleli yürüyüşte yer aldı. Başkan Uysal, Kıbrıs'taki kutlamalarda yaptığı konuşmada ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce attığı adımın uygarlığa doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi. O adımın aynı zamanda demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin temelini atan bir adım olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “O adım 100'üncü yılında hepimize yol göstermeye devam ediyor” dedi.