Başkan Uysal, Kırcamililerle buluştu

Ve artık tapularınızı almanızın önünde hiçbir engel yok” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bölge sakinlerini talebi doğrultusunda Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren Kırcami bölgesi imar planları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Zümrütova Muhtarı Şevket Saraç başta olmak üzere bölgeden kalabalık bir grupla belediyede biraya gelen Başkan Uysal, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin yerel mahkemenin plan iptal kararını bozmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.

Başkan Uysal, yaklaşık bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami bölgesinin 40 yıla dayanan imar plan sürecinin son 5 yılında son derece kararlı adımlar attıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk aylarda geceleri çalışarak taslak planlar hazırladıklarını belirten Başkan Uysal, “2 Nisan 2014'te mazbatamızı alarak resmen göreve başladık. 2 Mayıs'ta Kırcami'nin bin ölçekli taslak imar planlarını tamamlayarak kamuoyunda tartışmaya açtık. Çünkü sizlere verdiğimiz bir söz vardı” dedi.

Binde birlik plan ve 18 uygulaması

Planlama sürecinin yıllar içinde bazı konuların Muratpaşa Belediyesi'nin sorumluluğunda olmamasına rağmen inisiyatif alarak bu aşamaya getirildiğini belirten Başkan Uysal, “Burada size şunu çok net söyleyeyim, binde birlik plan ve 18 uygulamasını yapan biziz. Burada başka bir ‘yapan' kurum yok. Onaylayan kurum var. Teşekkür ederiz, onaylandı. Ama planı yapanla ilgili bir tartışma yok. ‘Planı o yaptı bu yaptı' diye değişik bir durum yok. Kimse bunu iddia da edemez. Yanından da geçemez. binde birlik plan ve 18 uygulamasını noktasına, virgülüne kadar yapan kurum Muratpaşa Belediyesi'dir.”

“Milletin hukukuna riayet edildi”

Kırcami'de binde birlik plan ve 18 uygulamasının her aşamasının bir sarraf titizliğinde Muratpaşa Belediyesi'nce hazırlandığını belirten Ümit Uysal, “Bu kadar hassas ve değerli bir konuda kimseye güvenemezdik. Belediyemiz bünyesindeki gencecik plancı arkadaşlar için yukarıda bir oda oluşturduk. Tamamen yalıtılmış, kimsenin girişi çıkışı olmayan bir ortamda çok hassas bir şekilde çalıştılar” diye konuştu. Belediye yetkililerinin dahi planları askı sürecinde görebildiğini belirten Başkan Uysal, “Kimseye müdahale şansı tanınmamıştır. Milletin hukukuna riayet edilmiştir” dedi.

"Tapularınızı alabilirsiniz"

Gelinen aşamada Kırcami'nin yaklaşık 13 bin kadastro parselinden oluşan işlem dosyasının tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Kadastro Müdürlüğü'ne gönderildiğini ve artık Kırcami'de artık tapu sürecinin başladığını belirten Başkan Uysal, “Yolumuz açık olsun. Tapularınızı almanızın önünde engel yok. Gerçekten çok mücadele ettik. 5 yıl zorlu ve yoğun geçti. Bundan sonra geri dönüşü yok, Allah'ın izniyle. Evet bir mahkeme süreci devam ediyor ancak çok kötümser olmaya gerek yok. Mahkeme lehimize biter. Velev ki, aleyhimize bitti. Gider 25 bin ve 5 binlik plan değişikliklerini Büyükşehir Belediyesi'ne teklif ederiz. Bizim parselasyon planlarını da bozamadan düzeltilmesini isteriz. Bu süreci de böyle atlatırız. En kötü ihtimal bu olur. Biraz oyalanabilir ama geri dönüşü olmaz.”