Başkan Uysal, Kırcamililerle tapuların verildiği iftarda buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcamililer ile tapularına da kavuştukları Ramazan'ın ilk iftarında bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle devam edecek iftarlarına Kırcami bölgesinden başladı. Kırcami, Doğuyaka, Topçular, Tarım, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan bölge için iftar belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde düzenlendi.

Aynı zamanda Kırcamililerin tapularına kavuştuğu iftara Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la katıldı. İftarda CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Muratpaşa İlçe Başkan Hasan Şahin, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Muratpaşa'da ilk iftar dualar eşliğinde açılırken Başkan Uysal, düzenlenen tapu dağıtım töreninde Kırcamililere “Beraber, omuz omuza mücadele ettiğimiz, Kırcami'mizin imar planımızın da tapu aşamasındayız. Ruhsat aşamasındayız. Çap aşamasındayız. Nihayetindeyiz. Hepimize hayırlı olsun, kutlu olsun” diye seslendi.

İnşaatlar başlayabilir

Kırcami'de artık inşaatların başlayabileceğini dile getiren Başkan Uysal, “Sert laflarla bu milleti birbirine düşürmeye, düşman etmeye hevesli bir kısım siyasilere hiç uymadan planlarımıza sahip çıkmaya devam edelim” dedi.

‘Yeni bir yaklaşımla aşarız'

Başkan Uysal, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin 11 ili etkileyen deprem felaketinin tüm yaralarını saracak güce sahip olduğunu dile getirdi. Uysal, “Düzgün yöneterek, düzgün organize ederek aşarız. Siyaset üstü bir yaklaşımla aşarız. Yeni bir yaklaşımla aşarız” diyen Başkan Uysal, konuşmasının sonunda herkesin ramazan ayını kutladı. Uysal, “Varlığınızla, komşuluğunuzla hep bize güç veriyorsunuz. Samimi insanlar, gönlü güzel insanlar hep böyle birbirine güç verirler. Biz de öyleyiz Allah'a şükür” dedi.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla Kırcami'yi temsilen her mahalleden sınırlı sayıda hak sahibine tapuları törenle teslim edildi.