İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Uysal, Manavoğlu'nu ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın ilk belediye başkanı Mehmet Manavoğlu’nu ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın ilk belediye başkanı Mehmet Manavoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Mehmet Manavoğlu'nun oğlu Özdemir Manavoğlu da bulundu.


Başkan Uysal, 1994-1999 yılları arasında Muratpaşa Belediye Başkanı olarak görev yapan Manavoğlu'nu evinde ziyaret etti. Oğlu Özdemir Manavoğlu'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Uysal, tekrar geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Uysal, “Manavoğlu'nun rahatsızlığı bizleri üzmüştü. Kendisini daha önce de ziyaret etmiştim. Şimdi, daha iyi gördüm. İnşallah tüm sağlık sorunlarını geride bırakır, iyileşir. Kentimizin, kendisinin değerli görüşlerine daima ihtiyacı var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.