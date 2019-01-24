İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Uysal meclis üyesi adaylarıyla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisi CHP’nin hafta sonu Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi adaylıkları için gerçekleştirdiği eğilim yoklamasında seçilen isimlerle biraraya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisi CHP'nin hafta sonu Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi adaylıkları için gerçekleştirdiği eğilim yoklamasında seçilen isimlerle biraraya geldi.


CHP'de Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi adaylığı için hafta sonu gerçekleştirilen eğilim yoklamasından çıkan isimler, Başkan Uysal'ı ziyaret etti. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in de yer aldığı buluşmada Başkan Uysal, seçilen tüm adayları kutladı, tebrik etti. Eğilim yoklaması, ön seçim gibi parti içi demokrasinin hayata geçmesini sağlayan yöntemlerin aslında Türkiye'nin demokratik hayatının bir parçası olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Parti içi demokrasi, parti tabanındaki emekçilerin, çalışarak yükselebilmesine olanak tanımaktadır. Kurucu İl Meclis Üyeliğinden, İl Başkanlığına hemen her kademesinde görev aldığım CHP, parti içi demokrasiyi en fazla işleten parti olmuştur” diye konuştu. Belediye Meclis üyesi adaylığı kesin listeleri oluşturulması için daha sürenin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu süreç ve sonrasında Muratpaşa'da, Türkiye'ye de örnek gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ortamına, dayanışmamamıza ve kardeşliğimize en ufak bir zarar vermeden sürdüreceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.