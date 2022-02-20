Başkan Uysal, meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclisini ‘Kırcami' gündemiyle pazartesi olağanüstü toplanacağını söyledi. Saat 14.00'te başlayacak mecliste, Kırcami'de inşaat ruhsatı verilmesi gibi planın uygulanmasını sağlayacak 1/1000 ölçekli imar planı görüşülecek.

Yaklaşık bin 477 hektar büyüklüğüyle Muratpaşa'da 8 mahallenin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren Kırcami bölgesinin üst ölçekli imar planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabulünün ardından, Muratpaşa Belediye Meclisi, pazartesi günü olağanüstü toplanıyor.

Başkan Uysal, Kırcami'nin imar planlarını görüşmek üzere belediye meclisini saat 14.00'te toplantıya çağırdı. Meclis, tek gündem olarak inşaat ruhsatı verilmesi, parselasyon yapılarak imar planına uygun imar parsellerinin oluşturulması gibi planın uygulanmasını sağlayacak 1/1000 ölçekli imar planını görüşecek.

Baykan Uysal, Kırcami'de, yıllardır şehircilik dramının yaşandığını söyledi. Kırcami sakinleri başta olmak üzere Antalya'nın bu sorundan mağdur olduğunu belirten Başkan Uysal, 2 yıl önce bölgede ilk inşaat ruhsatını vermişken bir mahkeme kararıyla bugün bu süreçleri yeniden yaşadıklarını söyledi. Başkan Uysal, “22 yıl avukatlık yaptım. Teknik bir konuda bilirkişi raporunun zıddına gördüğüm tek mahkeme kararı bu mahkeme kararıdır. Bilirkişi raporuna rağmen aleyhe sonuçlanan bir davadır” diye konuştu.

“Oybirliğiyle geçecektir”

Gelinen aşamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Antalya'nın 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planını onayladığını, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üst ölçekli planlarının oy birliğiyle kabul edildiğini kaydeden Başkan Uysal, pazartesi günü de uygulama planlarının Muratpaşa Belediye Meclisi'nde yine oybirliğiyle geçmesini beklediğini söyledi. Başkan Uysal, “Kırcamili komşularıma, Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza planlarımız şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.