Başkan Uysal Moskova'da Kaleiçi'ni tanıttı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin Rusya'daki en kapsamlı etkinliği Türkiye Festivali'nde Kaleiçi'nin tanıtımını yaptı, Rusları bu yıl 10-13 Ekim tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'ne davet etti.

Türkiye'nin Rusya'da düzenlendiği en kapsamlı etkinlik olarak kabul edilen ‘Türkiye Festivali' Moskova'da devam ediyor. Başkent Moskova'da bulunan Krasnaya Presnya Parkı'nda düzenlenen ve pazar günü sona erecek festivalde Muratpaşa Belediyesi de yer aldı. Festivale katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festival için Kaleiçi temalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, "Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi, milattan önce 4'üncü yüzyıldan günümüze kadar farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, depremlerden, yangınlardan ve kuşatmalardan geçerek kültürel dokusunu günümüze kadar taşıyabilmiş ender bir örnek. Gündelik kent hayatının da bir parçası olan Kaleiçi, zengin kültürel geçmişi, portakal çiçeği kokulu dar sokakları, butik otelleri, eğlence mekanları ve gastronomi noktalarıyla etkileyici bir ortam. Sayısız hikayeyi içinde barındıran bu ortamı anlatmak için Muratpaşa Belediyesi olarak 5 yılı aşkın bir zamandır yoğun bir tanıtım faaliyeti içindeyiz" ifadelerinde bulundu.

Geçmiş yıllarda Muratpaşa Belediyesi olarak Moskova Turizm Fuarı'nda da yer aldıklarını 3 yıldır da Türkiye Festivali'ne aktif katılım gösterdiklerini belirten Başkan Uysal, “Antalya, deniz, kum ve güneş üzerine kurulu, odağında dinlencenin yer aldığı kitle turizminde dünyanın en önemli markası. Ama bunun dışında yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürleri keşfetmek gibi amaçlarla yapılan seyahatlerin aradığını bulabileceği tek yer de Kaleiçi” diye konuştu.

Bu çerçevede Moskova'da festival süresince Kaleiçi'nin tanıtımını gerçekleştirip bu yıl 10 - 13 Ekim tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'ne davette bulunduklarını belirten Başkan Uysal, festivale Rusların ilgisinin de dikkat çekici olduğunu söyledi. Festivale geçen yıl 100 binden fazla Rus'un katıldığını belirten Başkan Uysal, “2019'un Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı da olması dolayısıyla ayrı bir hareketlilik var” dedi.