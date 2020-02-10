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Başkan Uysal: “Muratpaşa'mız aşk ve güzellik şehri”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu katıldığı Yozgat ve Tunceli hemşehri derneklerinin dayanışma gecelerinde “Muratpaşa’mız ve Antalya’mız bir aşk ve güzellik şehri” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu katıldığı Yozgat ve Tunceli hemşehri derneklerinin dayanışma gecelerinde “Muratpaşa'mız ve Antalya'mız bir aşk ve güzellik şehri” dedi.


Başkan Uysal, hafta sonu, Antalya Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı Antalya Şubesinin düzenlendiği gecelere katıldı. Uysal'ın hemşehri dernekleriyle bir araya geldiği gecede ilk durağı Yozgatlılar Derneği oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen ‘arabaşı buluşmasına' katılan Uysal, yoğun bir ilgiyle karşılandı.


Uysal, gecede yaptığı konuşmada “Biz asla Muratpaşa'da gurbet yok diyoruz. Bütün yaklaşımlarımız, bütün insanlarımızın birbirini kucaklaması, kamu yönetimiyle kucaklaşması, kamu hizmetleriyle eşit bir şekilde kucaklaşması üzerine kuruludur” ifadelerine yer verdi.


Türkiye'nin farklı noktalarından Antalya'ya ve Muratpaşa'ya gelenlerin kendilerini asla kötü hissetmediğini söyleyen Uysal, “Geldikleri coğrafyanın kültürünü Antalya'nın kültürüne katıyorlar, harmanlıyorlar. İşte Muratpaşa'mız, Antalya'mız böyle bir aşk ve güzellik şehri” dedi.


Uysal, Antalya Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin gecesinin ardından Tuncelilerin düzenlendiği geceye katıldı. Uysal, gecede “Muratpaşa'mızda, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla güzel bir yaşamımız var. Bu çok kültürlü yaşamı kentimizin, ülkemizin, insanlığın kültürü haline getirmek, barışçı ortamı bütün dünyaya yaymak en önemli yaşam ideallerimizden bir tanesi” diye konuştu.

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